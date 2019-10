Jessica, amiga de la Ariana Palacios, habló en exclusiva con Ari Paluch en El Exprimidor de Radio Latina (FM 101.1) tras la trágica noticia de un nuevo femicidio en Hurlingham.

“No sabe mucho de por qué se produjo la discusión, pero se estima que fue por la nena. Él quería manejar la situación con la nena de Ariana, así que creo que viene por ahí”, inició la mujer.

Your browser does not support the video element.

“Al padre ningún novio de Ariana le cayó bien. Es una persona conflictiva, enferma, a Ariana le tocó por desgracia una basura como padre, que le diera la vida y se la sacara cuando quiera. Era una persona autoritaria. Ella me comentaba que quería irse de la casa, lo tenía como proyecto a futuro”, comentó.

Noticias relacionadas

“El padre quería tener todo bajo su control, porque si lo quería para él la tendría que haber cuidado. Trabajaba en una funeraria y se mostraba como un señor, ahora demostró el monstruo que era”, cerró.