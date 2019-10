Operativo de seguridad para el River - Boca

Luego del escándalo en la final de la Copa Libertadores del 2018, el Gobierno de la Ciudad garantizará un súper operativo con 1.500 agentes y tecnología de punta: de las 7.800 cámaras que son supervisadas desde el Centro de Monitoreo Urbano, unas 200 estarán enfocadas en los movimientos que se produzcan cerca del Monumental, donde se esperan más de 70 mil espectadores.

Las autoridades, incluso, hicieron un trabajo de inteligencia para evitar un posible choque entre los Borrachos del Tablón y la Banda del Oeste, dos violentos grupos que se pelean por el poder en la tribuna.

“El que genera problemas, va a tener que hacerse cargo. Que sepa que lo vamos a ir a buscar. Ahí estaremos para detenerlo”, aseguró Diego Santilli.

La seguridad estará centrada en la Policía de la Ciudad para evitar problemas de coordinación, algo que sucedió en la frustrada final del año pasado, la que no se pudo jugar en Núñez y se disputó en el estadio Santiago Bernabéu, a 10 mil kilómetros de Buenos Aires.

Habrá un despliegue de 1.500 efectivos, entre ellos, cadetes del Instituto Superior de Seguridad Pública, que colaborarán con Tribuna Segura, el sistema de identificación que será un filtro para aquellas personas con antecedentes o derecho de admisión.

En enero, 284 barras de River recibieron la notificación de la prohibición de concurrencia. Después de los disturbios que se produjeron hace 13 días antes del duelo con Godoy Cruz por la Copa Argentina, 89 hinchas fueron agregados a la lista negra.

“No queremos violentos en la cancha. Los estamos vigilando”, deslizaron desde la Policía. El objetivo es evitar un enfrentamiento. En las últimas horas hubo amenazas.

Desde el mediodía, la Agencia Gubernamental de Control (AGC) inspeccionará el estadio. Con el visto bueno, se procederá a la apertura de las puertas, que será tres horas antes del comienzo del partido.

Además, trabajará la División de Explosivos de la PDC, habrá presencia del cuerpo de Bomberos, representantes de Espacio Público, de Logística, de la Dirección de Tránsito y Transporte, de Limpieza y de Prevención del Delito.