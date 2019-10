Superclásico de Libertadores: así llegaba Boca al Monumental

El Monumental de Núñez abrió sus puertas a las 17.50 de este martes para el gran Superclásico entre River y Boca por Copa Libertadores.

El ingreso de los simpatizantes fue controlado por el programa Tribuna Segura y además la zona es controlada por un monitoreo móvil en el que se observan las 123 cámaras del Sistema Integral de Videovigilancia del barrio porteño de Núñez más las cámaras móviles, el Sistema de Reconocimiento Facial y el sistema Rapid.

La llegada de un micro al estadio es noticia desde la fallida final de la Copa Libertadores 2018 en el estadio Monumental, cuando hinchas de River apedrearon el transporte de Boca y dieron pie a la suspensión del partido y al posterior traslado de la definición a Madrid.

Noticias relacionadas

En esta oportunidad, la Policía de la Ciudad dispuso de un megaoperativo con 1.700 efectivos y una reforzada custodia al micro, ya blindado para evitar piedrazos.

El mismo salió a las 18.30 desde La Boca y arribó sin inconvenientes tras hacer su ingreso por Lidoro Quinteros.