Hernán Lacunza, ministro de Hacienda, AGENCIA NA

La Corte Suprema de Justicia decidió este martes en un fallo que parte de las medidas de “alivio” que anunció el Gobierno luego de perder las PASO no afectarán los fondos de coparticipación que corresponden a las provincias.

El fallo establece que la reducción del IVA y del Impuesto a las Ganancias no deben tener impacto en las arcas provinciales. La decisión del máximo tribunal surgió tras un reclamo realizado por 15 provincias que acudieron a la competencia originaria del máximo tribunal.

Según fuentes oficiales, ahora el Estado nacional tendrá que disponer más de $30.000 millones para enviar a las provincias. Un análisis del Instituto de Análisis Fiscal (IARAF) ubica la cifra en poco más de $34.000 millones, según consigna Infobae.

“Si se centra el análisis en el costo fiscal directo inicial que deben asumir las provincias, el mismo se estima en $34.381 millones de aquí a fin de año. Este sería el monto máximo en discusión”, indicó el instituto que dirige el economista Nadín Argañaraz.

El costo fiscal directo del alivio a Ganancias e IVA se estima en un total de $59.362 millones desde setiembre a diciembre de este año, inclusive, según IARAF. De ese total, el 55,5% debía ser absorbido por las provincias, pero tras el fallo no sucederá.

“El Tesoro Nacional tendría un aumento de erogaciones equivalente al 0,16% del PBI, 0,13% del PBI por el impuesto a las ganancias a las personas humanas y 0,03% del PBI por el impuesto al valor agregado. Este dinero no es un monto menor teniendo en cuenta que con el uso de ajustadores autorizados por el FMI, el déficit primario de este año puede ser de 0,5% del PIB. Y es el número que el gobierno incluyó en el Proyecto de ley de Presupuesto que presentó para 2020. Este fallo de la Corte significaría entonces un aumento de dicho déficit del orden del 30%. Como esto no es posible porque en ese caso no se cumpliría con la meta del FMI, el Tesoro Nacional tendrá que encontrar otras fuentes de recursos para cubrir ese porcentaje”, analizaron.

Tras la resolución de la corte, desde Hacienda recuerdan que estas fueron medidas de la gestión anterior (Nicolás Dujovne) y estarían “estudiando alternativas legales” al fallo adverso.

“El equilibrio fiscal no es responsabilidad sólo del Ejecutivo Nacional. Sino de todos los poderes del Estado, incluido los gobiernos provinciales y municipales, y el Congreso de la Nación”, dicen.

“El fallo escapa de una tradición de la Corte de no abordar estos temas en períodos electorales", criticó en ese marco el ministro de Justicia, Germán Garavano.

La decisión de la Corte fue adoptada por mayoría, con los votos de Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti.