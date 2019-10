Rafael Santos Borré, REUTERS

River Plate comenzó con el pie derecho el partido frente a Boca en el estadio Monumental en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino.

El delantero colombiano de 24 años, Rafael Santos Borré, comenzó a tener protagonismo en el encuentro desde muy temprano cuando fue víctima de una falta dentro del área por parte del lateral zurdo Emmanuel Mas, que definió penal.

Tras la determinación del árbitro, Borré definió correctamente para el 1-0 durante el primer tiempo (7') del duelo por las semifinales de la Copa Libertadores 2019.

Noticias relacionadas

De esa manera, River logró ponerse adelante en el marcador gracias a un excelente disparo que Andrada no pudo atajar.