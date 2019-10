Marcelo Gallardo, REUTERS

El entrenador de River, Marcelo Gallardo afirmó que su equipo fue "un justo ganador" de la primera semifinal de Copa Libertadores sobre Boca en el estadio Monumental, por 2 a 0, debido a que "asume riesgos, y eso muchas veces como, en este caso. tiene su recompensa".

Tras la victoria el "Muñeco" fue interrogado respecto de las declaraciones previas de su colega boquense Gustavo Alfaro respecto de que los jugadores de River suelen simular infracciones, pero declinó contestar y prefirió hacer hincapié en su propio punto de vista.

"No voy a cometer el error de analizar declaraciones de Gustavo Alfaro que no escuché, pero de lo que yo ví, River fue un justo ganador porque somos un equipo que asume riesgos y eso esta vez fue recompensado", remarcó.

"Este es un buen resultado porque sabemos resolver situaciones también como visitantes, y por eso estamos tranquilos y contentos que conseguimos un gran resultado, con dos goles de diferencias y sin recibir tantos. Porque nosotros no planteamos los partidos para defendernos, sino para jugarlos. No me gusta entrar en el chiquitaje de las excusas", apuntó.

Sobre la revancha del 22 de octubre en la Bombonera "no hay claves para cerrar series sino ganar partidos. Por ejemplo anoche, cuando ganábamos 1 a 0 fuimos por el segundo, y cuando lo conseguimos tratamos de hacer el tercero gol, aún con los riesgos que eso implica por los espacios que pueden dejarse".

"Nosotros somos inteligentes para jugar, con futbolistas que tienen valentía para afrontar partidos que se presentan de esta manera con toda convicción, haciendo propia una idea y respetándola. Y eso es lo más valorable, que es hacer propia una idea", enfatizó.

"En Copa Libertadores los goles de visitantes son importantes, pero más allá de esa situación de Nicolás Capaldo que nos tomó mal parados en el primer tiempo, después hubo otro disparo que le sacó Franco Armani a Alexis MacAllister y nada más", argumentó.