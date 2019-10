Ataque de patota a chicos de colegio de Caballito

Un grupo de alumnos del colegio Santa María de Caballito fue agredido por una patota con palos y cadenas.

Dos estudiantes resultaron heridos y el hecho fue registrado por un vecino de la zona, que luego difundió las imágenes.

El ataque fue después del mediodía, cuando los alumnos salían del colegio ubicado en Senillosa al 500. Los agresores se reúnen habitualmente en el Parque Rivadavia, a donde también van los chicos agredidos.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

Las primeras versiones indican que ambos grupos protagonizaron días atrás una pelea y la agresión de ayer habría sido en respuesta al cruce anterior.

La banda se acercó al colegio, esperó a los alumnos en la puerta y cuando los chicos salieron comenzaron a golpearlos con puños, palos y cadenas. Dos estudiantes resultaron heridos y uno de ellos fue trasladado a un hospital con una herida grave en uno de sus ojos.

Tras el ataque, los agresores escaparon y amenazaron con volver. La policía tiene identificado a uno de los integrantes de la banda, quien sería el que le causó la herida al estudiante en el ojo y habría planeado la agresión a través de Facebook.