Todos conocemos a Marley que viaja por el mundo, en este caso decidió tomarse un avión desde Buenos Aires e ir directamente a Hollywood a la premier global de Disney de "Maléfica: dueña del mal". El evento sucedió en El Capitan Theatre de Hollywood. Allí estuvieron presente parte del elenco: Angelina Jolie, Elle Fanning, Michelle Pfeiffer, Chiwetel Ejiofor, Sam Riley, Harris Dickinson, Ed Skrein y Jenn Murray.

Estuvieron también presentes: el director Joachim Rønning, los guionistas Noah Harpster y Micah Fitzerman-Blue, los productores Joe Roth y Duncan Henderson junto a Marley.

Marley se ha sacado fotos con parte del elenco, pero especialmente una que subió a sus redes sociales con la mismísima protagonista de "Maléfica" Angelina Jolie. El conductor escribió en Instagram: "‪Diosa y hermosa!‬ ‪La entrevisté 2 veces anteriormente y siempre muy agradable!‬ ‪Angelina Jolie, fue con todos sus hijos, su padre y su hermano a la premiere de #MaleficaDueñaDelMal acá en la fiesta posterior a la premiere!".

En la noche de la Premiere, el conductor también dialogó con Jon Voight, padre de Angelina, con quien se ha tomado una foto que quedará en el recuerdo de los fans.

"Maléfica" de Disney, la secuela del éxito de taquilla mundial de 2014, Maléfica y su ahijada Aurora comienzan a cuestionar los complejos lazos familiares que las unen, mientras son presionadas en diferentes direcciones por una boda inminente, aliados inesperados y nuevas fuerzas oscuras que entran en juego. Los años han sido amables con Maléfica y Aurora. Su relación nacida de la angustia, la revancha y finalmente del amor, ha florecido. No obstante, el odio entre los hombres y las hadas aún persiste. El inminente matrimonio de Aurora con el Príncipe Phillip es motivo de celebración en el reino de Ulstead y los vecinos del Páramo, ya que la boda sirve para unir a los dos mundos. Pero, cuando un encuentro inesperado introduce una nueva y poderosa alianza, Maléfica y Aurora son separadas quedando en bandos opuestos en una Gran Guerra, que pone a prueba su lealtad y hace que se cuestionen si realmente pueden ser una familia.

La película está protagonizada por Angelina Jolie, Elle Fanning, Chiwetel Ejiofor, Sam Riley, Harris Dickinson, Ed Skrein, Imelda Staunton, Juno Temple, Lesley Manville y Michelle Pfeiffer como Reina Ingrith, y es dirigida por Joachim Rønning. La historia es de Linda Woolverton y el guion de Linda Woolverton y Noah Harpster & Micah Fitzerman-Blue.

En la alfombra roja, Marley fue entrevistado y le preguntaron: ¿Cuál es tu película y personaje favorito de Disney?, "Si tuvieses la oportunidad de estar en una película de Disney, ¿Qué personaje interpretarías?", entre otras preguntas. Esto fue lo que contestó:

La película se estrena el 17 de octubre en cines de Argentina y aquí un resumen de lo que fue la Premiere Mundial.