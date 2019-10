Meme tras la victoria de River ante Boca

River venció a Boca con autoridad por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores y le propinó otro duro golpe al Xeneize tras la histórica final de Madrid del pasado diciembre.

Como es habitual, los memes no tardaron en llegar: Gustavo Alfaro, el VAR, Nicolás Capaldo y Marcelo Gallardo fueron los protagonistas de los mejores memes en las redes sociales.

La vuelta será el martes 22 de octubre en la Bombonera y el ganador se enfrentará en la final al Gremio o al Flamengo.

Mirá las mejores burlas a continuación:

Alfaro va a dirigir el primer partido contra River, va a dirigir el segundo, va a dirigir el tercero y el cuarto, el cuarto ya NO DIRIGE MÁS! NO DIRIGEEEE MAAAAS!! NO DIRIGE MAS CARAJO! pic.twitter.com/X4kwASkJgf