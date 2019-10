Video viral en el aeropuerto de Chicago

Un carrito de catering causó tensión durante unos minutos en la pista del Aeropuerto de Chicago.

Por alguna razón que se desconoce, el vehículo empezó a girar en círculos de forma peligrosa ante la atónita mirada de los trabajadores del aeropuerto.

Pese al peligro inminente, no hubo ningún herido

Poco a poco el carrito se iba acercando peligrosamente a un avión, hasta que un trabajador decidió tomar otro vehículo para arremeter contra el carrito, tumbándolo por completo.

El autor del vídeo, que se posteó en Twitter, terminó exclamando “Así es como se hace” cuando logran parar el carrito.