Agentes de la policía federal labraron actas contravencionales contra Mauro Zárate y Carlos Tevez por incitar al desorden y la causa la llevará adelante la fiscalía número 2 a cargo de Verónica Natalia Andrade.

Los jugadores podrían declarar en las próximas horas y se especula que también podrían ser sancionados por la Conmebol.

Ambos futbolistas hicieron gestos con sus manos hacia los hinchas de River, después de la derrota xeneize en el Monumental ante River por la semifinal de ida de la Copa Libertadores.

El Apache se marchó del campo de juego haciendo como si fuera que el partido estaba pago, aunque después se habría arrepentido y comenzó a frotar sus manos.

El ex Vélez, por su parte, dejó un espacio entre su dedo índice y su dedo pulgar como indicando que River es un equipo "chico".

De acuerdo al artículo 103, "quien incita al desorden, con motivo o en ocasión de un espectáculo masivo, de carácter artístico o deportivo, es sancionado con multa de $200 a $1.000 o arresto de uno a cinco días". Además, agrega que "la sanción se eleva al doble cuando la acción la realiza un deportista, dirigente o se utiliza un medio de comunicación masiva".