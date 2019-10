Sergio Varisco, intendente de Paraná

El intendente de Paraná, Sergio Varisco de Cambiemos será operado luego de sufrir una agresión por parte de una mujer y dos hombres cuando regresaba a su domicilio este martes.

El ataque se produjo sobre la calle Pellegrini de la capital entrerriana, frente al shopping local y en la puerta del domicilio familiar de Varisco, quien se encontraba solo y sin custodia.

El intendente, está acusado y siendo juzgado por presunto financiamiento a una banda que traficaba cocaína.

Por causas que aún se tratan de establecer, las tres personas se acercaron al intendente y comenzaron a agredirlo verbal y físicamente.

"Vos me hiciste laburar como un perro (...) vos no me vas a dar laburo te termino de matar, tu hija me dio la palabra de que me iba a dar trabajo", se escucha en el video que circula por redes sociales. "¿Querés un médico? Te voy a matar h...de p..." finaliza la grabación.

Debido a los golpes, el intendente cayó al suelo y se golpeó fuertemente la zona de la cadera, por lo que será intervenido quirúrgicamente en las próximas horas.

En tanto, el jefe policial de la departamental Paraná, Marcos Antoniow, señaló a la prensa que tras comunicarse con la fiscal Natalia Taffarel, se detuvo a un hombre y una mujer involucrados en el hecho.

Sobre la causa que se investiga, un perito de la la Policía Federal Argentina (PFA), que estuvo a cargo de registrar las escuchas telefónicas realizadas en la causa por narcotráfico en la que está acusado Varisco, aseguró en el juicio que el dinero para financiar las operaciones de venta de drogas "salía de la Municipalidad".

"Escuché, interpreté, desgrabé y envié", explicó el testigo al detallar cuál fue su rol en la investigación, aunque aclaró luego que "era tan grande la organización que no se podía vigilar a todos".

El intendente de Cambiemos está acusado de haber realizado en septiembre del 2017 un acuerdo con el sindicado narco Daniel Celis, mediante el cual "se comprometió a entregarle $50.000 mensuales para financiar" la venta de drogas, según la pesquisa judicial.