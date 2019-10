Luciano Castro, además de ser galán de telenovela, modelo de ropa interior y actor, es un hombre que se lleva el suspiro de sus seguidores y seguidoras. Con un cuerpo trabajado, amante del deporte y el entrenamiento, siempre luce sus atributos físicos.

En las últimas horas Twitter estalló con la fltración de las imágenes íntimas de Castro en las que se lo ve como Dios lo trajo al mundo y, como no podía ser de otra manera, todas las voces que se alzaron para opinar, celebraron las grandes cualidades del actor.

Aunque el artista no salió a aclarar nada sobre las fotos que rápidamente se viralizaron, los tatuajes que tiene en su cuerpo hacen suponer que efectivamente se trata de él y no de un montaje. Por otro lado Sabrina Rojas, en su cuenta de Instagram, publicó: “A todos los que me preguntan si vi las fotos de mi marido mostrando sus ¿dotes? ¿talento? Sí, claro que las vi, hace mucho”.

Siguió con su posteo: “Y solo tengo para decir GRACIA DIO por dejarme comer semejante lomo hace diez años. Alabado sea Castro”.

Vale recordar que luego de que en diciembre aparecieran fuerte mensajes en la cuenta de Sabrina Rojas, la actriz y esposa de Luciano salió a decir que les habían hackeado las cuentas a ambos.