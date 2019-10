Soda Stereo volverá a sonar en los escenarios, en una gira latinoamericana que ya tiene definidas sus primeras paradas y que se llamará Gracias totales-Soda Stereo.

La gira comenzará el 29 de febrero de 2020 en el Estadio El Campín de Bogotá, Colombia y tiene, hasta ahora, fechas confirmadas en el Estadio Nacional de Santiago de Chile (el 7 de marzo), el Foro Sol del Distrito Federal de México (12/3) y el Campo de Polo, en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina (el 21/3).



En cada uno de los shows, aseguran al menos siete cantantes distintos en vivo. Los confirmados son:



Chris Martin: el cantante de Coldplay cantó “De música ligera” para cerrar el concierto de los británicos en Argentina, el 14 de noviembre de 2017. La producción del espectáculo se encargó de destacar la predisposición del vocalista.

Juanes: el colombiano siempre los consideró sus ídolos. Este año, en junio, homenajeó a Soda, pero con el mismísimo Zeta en el escenario. Interpretaron "Cuando pase el temblor". Antes, en marzo, en el Lollapalooza de Chile, había hecho esa misma versión, pero con Charly Alberti.



Adrián Dárgelos: "La música de Gustavo es eterna, y eso lo sobrevive. Es uno de los compositores más grandes de nuestros tiempos y que dio esta cultura", comentó.



Fernando Ruíz Díaz: "Soy muy amigo de Zeta, y con Cerati siempre tuve una relación alucinante, unas charlas muy lindas de música y de ciudades. De hecho, cuando tocamos como soportes de Depeche Mode, yo estuve mirando el show con él y con Zeta. Dos Soda y un Catupecu mirando a Depeche", contó en una entrevista.

Rubén Albarrán: el cantante de Café Tacvba lo dejó bien claro en varios reportajes: "Todos hemos tenido experiencias especiales con su música. En México fue una locura, lo más maravilloso fue el amor que generaron con su obra. Marcaron toda una época”.



Andrea Echeverri: En 1996, la cantante de Aterciopelados participó en el MTV Unplugged de Soda, dejando una memorable versión de "En la ciudad de la furia".

Mon Laferte: la chilena los destacó como una de sus mayores influencias. "Cerati es un referente muy potente para mí. Estuvo muy presente siempre en la discografía que había en mi casa todo el tiempo, con Soda Stereo y luego su etapa solista. Me gustan sus letras, pero lo que más me gusta es su musicalidad. Tenía un gran poder para hacer muy buenas melodías", afirmó.

León Larregui: el mexicano líder de Zoé envió 18 tomas de la canción que le tocará interpretar. Según los productores del espectáculo, "quiere que Charly y Zeta elijan el audio perfecto". En 2006, compartió escenario con Cerati en el Palacio de los Deportes.



Richard Coleman: íntimo amigo de Cerati, considerado por muchos como "el cuarto Soda". En 1983, la banda decidió invitarlo para ser el segundo guitarrista. Buscaban darle mayor fuerza al grupo. En 1997, se unió para El Último Concierto, en River. Además, fue integrante de la banda que acompañó la carrera solista de Gustavo.

Gustavo Santaolalla: Trabajó junto a Cerati y Bajo Fondo en la grabación del tema "El mareo". Y sobre Soda Stereo, fue contundente: "Es una de las bandas más emblemáticas de América latina".