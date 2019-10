La revista Gente celebró sus 54 años de historia con una gran gala en Espacio Márquez, en San Isidro. Muchísimos famosos dijeron presente para la tradicional fiesta, en la que pasó de todo y hubo mucho baile y diversión. Quizá ese no fue lo que le pasó a Pampita.

A pura honestidad brutal, Pampita habló sobre la fiesta y lanzó un tremendo sincericidio cuando le consultaron si disfrutaba de los cocktails. “Yo en estos eventos no la paso bien porque siempre tengo que correr a ShowMatch, ja ja ja”, respondió en una nota.

“Así que no como, no charlo con nadie, no me quedo al baile. Como que hago la foto y me tengo que ir”, se sinceró con cierta tristeza la jurado del Súper Bailando 2019.