Ivana Nadal

Dueña de una figura privilegiada, Ivana Nadal volvió a sorprender a sus seguidores de Instagram con un video infartante desde las playas de Brasil.

"Bancando la posta", escribió la conductora acompañando la jugada grabación en las redes sociales.

Desde Río de Janerio, Brasil, la morocha se mostró luciendo una bikini color fucsia a orillas del mar.

Días atrás y a través de la misma red social, Ivana había dado pistas de este viaje, donde además contó que era una escapada en la que se dedicaría a visitar a amigos.