Jorge Lanata, periodista

A causa de los últimos episodios que afectaron la salud de Jorge Lanata, el periodista tomó la decisión de terminar de forma anticipada con Periodismo Para Todos, que ya no volverá a salir a salir al aire.

A través de un video, el periodista explicó que se va a cuidar y que "paro porque tengo que hacerlo".

En horas previas al anuncio de Lanata, las autoridades de El Trece ya lo habían comunicado a todo el equipo de trabajo.

Noticias relacionadas

En el último tiempo Lanata se vio obligado a suspender dos emisiones de su ciclo. El programa del 15 de septiembre fue cancelado porque el conductor fue internado en la Fundación Favaloro por un cuadro de hipertensión. Posteriormente, el domingo 29 de septiembre sufrió una fuerte caía cuando se retiraba del edificio de Radio Mitre, donde realiza su ciclo radial Lanata Sin Filtro y también debió suspender la emisión.

Your browser does not support the video element.

Periodismo Para Todos tuvo su debut el 15 de abril de 2012. Ahora, su conductor decidió decir basta y parar con todas las actividades, por tal motivo ya habló con sus colaboradores para informarles sobre su decisión. El video de Lanata dice que por primera vez le hará caso a la gente que le dice “cuidate”, y por eso prioriza su salud.