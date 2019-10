Gustavo Menéndez, intendente de Merlo, en el Parque de la Unidad Nacional

El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, inauguró el “Parque de la Unidad nacional” y la urbanización del “Barrio Obrero”, de la localidad de Libertad, en un evento multitudinario en un parque que podrán utilizar todos los merlenses.

El intendente Gustavo Menéndez, en la inauguración, habló a los vecinos y dijo: “Pensamos en la integración de los vecinos para poder disfrutar a pleno en familia este hermoso lugar que tiene características únicas. Cada una de las rejas que se ven acá se hizo plenamente con mano de obra merlense, lo que es un gran orgullo, al igual que la calesita”.

“Algunos me preguntan por qué no das la concesión de la calesita para poder recaudar algo para el municipio.Yo me acuerdo, cuando era niño y estaba con mi hermana con la “ñata” contra el vidrio por no tener el dinero, por eso es gratis”, comentó.

"Fue emocionante para todos los que pudimos vivirlo en esa tarde mágica. Gracias a todos los que lo hicieron posible", expresó.

Menéndez informó que la construcción del parque incluyó la pavimentación de casi 50 cuadras, iluminarias de última generación y la etapa final de una “importantísima” obra hidráulica.

El jefe comunal subrayó que “más allá de que podrán disfrutarlo los vecinos, hicimos esto pensando en todos porque el parque le va a dar trabajo a más de 1.000 personas y tendremos ferias para emprendedores”.