El agente de tránsito Santiago Siciliano y el periodista Eugenio Veppo

Santiago Sicialiano, uno de los agentes de tránsito atropellados por el periodista Eugenio Veppo, permanece en un cuarto de terapia intermedia el Hospital Ferndández, habla y reconoce a sus familiares pero no recuerda el instante en el que el auto lo atropelló a toda velocidad.

Tampoco que a su lado estaba Cinthia Choque, la agente de tránsito porteña que murió en el asfalto de la Avenida Figueroa Alcorta, el 8 de septiembre pasado.

"Se entristeció al enterarse de lo que había sucedido", dijo el tío de Siciliano, Miguel Camacho. "Su novia Rocío le mostró los videos y le contamos lo que ocurrió pero enseguida vuelve a preguntar '¿qué pasó?'. Si no fuera por esos lapsus nadie imaginaría que estuvo a punto de morirse. No lo podemos creer, es un milagro", agregó.

Aunque el agente de la Ciudad de Buenos Aires está de buen ánimo y ya pudo comunicarse por teléfono con su hijo de nueve años, todavía le queda una largo tratamiento por delante y las secuelas son visibles: las confusiones frecuentes, una cicatriz le recorre la cabeza desde la frente a la nuca y no puede abrir su ojo derecho, ya que un parche lo protege de la luz.

"Neurológicamente no está del todo bien y si bien puede mover las manos y las piernas, aún no se apoyó por la operación de pelvis a la que fue sometido. Está en terapia intermedia pero permanece aislado por una bacteria. Hablar con su hijo les hizo muy bien a ambos. Se dijeron que se extrañan y él se puso muy feliz", detalló su tío.

En las próximas semanas será sometido a una cirugía para reconstruir su cráneo, que fue abierto para descomprimir la presión que se había concentrado en su cabeza tras el impacto. Los médicos le colocarán una placa de titanio impresa en 3D.

Mientras tanto, Eugenio Veppo aguarda en prisión por una audiencia clave: este lunes la Sala V de la Cámara de Apelaciones de Capital Federal tratará en una audiencia en la que participarán las partes la apelación a la negatoria de excarcelación presentada por su defensa una semana atrás.