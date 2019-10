Aerolíneas Argentinas

El presidente de Aerolíneas Argentinas, Luis Malvido, calificó hoy de "inconcebible" a la huelga por 48 horas dispuesta por los pilotos.

"El paro es netamente político. Es para la tribuna, porque por algún motivo se desmarcan y hacen lo que les parece", se quejó el funcionario.

Los pilotos de Aerolíneas y Austral ratificaron que realizarán un paro de 48 horas durante este fin de semana, a pesar de que el Gobierno intentó impedirlo, con el dictado de la conciliación obligatoria.

Noticias relacionadas

"Si el Estado Nacional dicta la conciliación obligatoria, no pueden parar", advirtió Malvido, y señaló que los pilotos "ya recibieron un aumento del 30%".

Los gremios argumentan que a 11 meses del vencimiento de las paritarias, siguen "sin acuerdo por el periodo octubre- 2018/septiembre-2019 y la empresa insiste en no presentar ninguna propuesta de recomposición" salarial.

Según cálculos oficiales, el paro afectará a unos 650 vuelos y 75 mil pasajeros. En declaraciones radiales, el titular de la línea aérea de bandera indicó además que "lamentablemente, siempre estamos con estas amenazas e interrupciones del servicio: este año llevamos catorce".

"Lo que más nos afecta es la falta de confianza. Es dramático que los argentinos tengan que pensar en volar en otra línea aérea porque estos señores deciden que es el momento de hacer un conflicto de este tipo, en lugar de seguir apoyando", añadió.

También, cuestionó al candidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, quien pidió a los sindicatos que suspendan la medida de fuerza.

"Fernández dice eso para que quede como que están aplicando racionalidad a una cuestión que no la tiene: claramente si el candidato quisiera que no paren, no lo hacen", enfatizó.