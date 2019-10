A pocos días de que se estrene la segunda temporada de La casa de flores en Netflix, la actriz Cecilia Suárez, quien interpreta a Paulina De la Mora, sorprendió con una publicación en su cuenta oficial de Instagram.



En el clip aparece Paulina De la Mora en una cocina. Cerca de ella hay frutas y un porta cuchillos. Un detalle más es el micrófono que usa de inicio a fin.

“Hola. Oigan. ¿Sí me escuchan? Un pajarito me dijo que tiene un fetiche con mi voz. Oigan eso está muy raro y miren que yo he visto de todo”, dijo al inicio.

“¿Se acuerdan de la Chiquis? Pues ya nos dejó sin florería y con el gusto que tiene seguro la convierte en un lugar horroroso, no es su culpa, es que no tiene buen ojo”, agregó.

Paulina adelantó que en esta segunda temporada no tendrá al mando ninguna de las propiedades de sus padres.

“Tal vez ustedes piensan que al menos yo me quedé con la otra casa de las flores pues… no, me quedé como el triste perro de las dos tortas porque tuvimos que venderla. Ahora la casa de las flores podría ser la casa de los pollos”, sostuvo.

“Lo importante es que tenemos salud. Qué raro ustedes, que les gusta oír estas tonterías”, concluye.

Además de las revelaciones de Paulina, también se dieron a conocer los pósters de los personajes para esta nueva temporada con viejos conocidos como Elena de la Mora (Aislinn Derbez), Julián de la Mora (Darío Yazbek), María José Riquelme Torres (Paco León), Diego Olvera (Juan Pablo Medina) y la incorporación de Isabel Iglesias (Mariana Treviño).

La Casa de las Flores regresa el 18 de octubre a la plataforma Netflix.