Un estudiante secundario del CET 5 de Cinco Saltos amenazó -en reiteradas oportunidades- a sus compañeros de curso con matarlos. Ante la insistencia y el aumento del temor, una compañera hizo la denuncia. En el allanamiento, encontraron un arsenal en su domicilio.

Luego de que el caso tomara conocimiento público, los padres de los alumnos manifestaron su disconformidad con las medidas del Consejo de Educación, que habilitan al joven a seguir asistiendo a clases.

El fiscal Leandro López ordenó allanar la casa del joven, que había posteado en sus redes sociales fotos con armas. Allí se secuestraron 2 cuchillos, 7 rifles largos, una katana, una pistola 9mm y una de fabricación casera y municiones de diversos calibres.

El hecho se conoció el miércoles, por la denuncia realizada por una alumna. El joven envió una foto posando con un arsenal de armas y un mensaje que decía “los voy a matar a todos”.



La Justicia dispuso un puesto policial en la escuela. A su vez, se les solicitó a los directivos del establecimiento llevar un seguimiento psicológico del alumno, para posteriores informes.