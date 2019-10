Silvina Souto Barros se prepara para el estreno una nueva temporada de "Destino VLA On Tour" en CANAL 26. La cita es este sábado a las 16 hs y con repetición a la medianoche del domingo (lunes 01 am).

“Vuelvo a los orígenes, a mostrar mucho de Villa la Angostura y a seguir descubriéndola”, expresó Souto Barros en una entrevista a un medio local. La propueta del programa es “ser turistas en nuestro destino, porque no se ama lo que no se conoce”.

“Con el entusiasmo intacto, podría decir duplicado, y esa energía que llega a los hogares podremos viajar desde el sillón de cada hogar, transportándonos a lugares increíbles, conocer culturas y el corazón de su gente”, manifestó.

Como adelanto de lo que será el primer programa, dijo que es "cábala comenzar con Caviahue" porque "desde hace 4 temporadas que lo hacemos”.

Además habló de lo que será el segundo programa, que se desarrollará en el puerto de Villa la Angostura.

Al finalizar opinó sobre el regreso a la pantalla y cerró: “Es increíble que el programa se vea en tantos lugares, a través de Canal 26 llegamos a toda argentina y a latinoamerica”.