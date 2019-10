Claudio Romano murió baleado por policías que presuntamente se defendieron cuando los atacó con un cuchillo, en el barrio porteño de Villa Crespo, informaron fuentes judiciales y de la fuerza. IMÁGENES SENSIBLES.

Si bien la hipótesis de los efectivos fue que se trató de un caso de legítima defensa, ambos quedaron detenidos a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 49, a cargo de Ángeles Mariana Gómez Maiorano, y del fiscal Marcelo Retes.

El hecho ocurrió el martes en Malabia al 900, entre Castillo y Jufré, donde dos efectivos de la comisaría 15B de la Policía de la Ciudad estaban a bordo de un patrullero.

Según contaron los policías, estacionaron el móvil para concretar una diligencia judicial pero imprevistamente apareció un joven, cuya identidad no fue dada a conocer.

Según las fuentes, el muchacho portaba un cuchillo y sin mediar palabra atacó a Pérez a través de la ventanilla del lado del conductor, que estaba baja.

El oficial, que resultó lesionado en un brazo, efectuó un disparo pero el joven intentó agredir a su acompañante.

Romano, el hombre baleado, vivía en la zona sur del conurbano, trabajaba como chofer para una ART y solía trasladar pacientes a una clínica ubicada a la vuelta de donde terminó muerto.

Los voceros añadieron que la inspectora efectuó tres balazos pero como la víctima no depuso su actitud le dio un último disparo hasta que cayó al piso.

El joven, vestido con zapatillas, pantalón de jogging negro, buzo gris capucha y campera azul, quedó muerto boca abajo en el medio de la calle Malabia.

Una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) arribó al lugar y trasladó al oficial Pérez al hospital Churruca de Parque Patricios, aunque su salud no corría peligro.

Los médicos constataron que la víctima murió a raíz de las lesiones sufridas y personal de Gendarmería Nacional realizaba esta tarde las pericias correspondientes.