En el inicio de la fecha 8 de Premier League, Hugo Lloris fue el protagonista del partido entre su equipo Tottenham y Brighton.

El francés fue el culpable de que su equipo concediera el primer gol y sufrió una terrible lesión al caer dentro del arco. IMÁGENES SENSIBLES.



Hugo quiso bloquear la pelota mientras corría hacia atrás, pero dejó el balón muerto en línea de gol. Maupay, jugador del Birghton, no desaprovechó el regalo de Lloris y metió la cabeza para firmar el 1-0 en el marcador.

Esto no fue todo, Lloris quedó tirado en el suelo mientras veía cómo sus compañeros se lamentaban y tuvo que ser sustituido en camilla y ser asistido con oxígeno dentro de la portería antes de marcharse del partido por una torsión preocupante en el brazo.

En su lugar entró Gazzaniga, no antes de recibir las instrucciones de un Pochettino no solo preocupado por los resultados sino también por el estado físico de su portero titular.