Luciana Salazar sorprendió al aparecer como la nueva protagonista del spot publicitario de “The Politician”, la nueva serie de Netflix. En el video, la conductora interpreta a “la pitonisa de la política” que asesora a Payton, el protagonista, quien está en campaña para ser el presidente de su clase.



La “pitonisa de la política” que sorprende con sus fuentes a Marcelo Tinelli, le advierte también al protagonista de la serie de Netflix: “Y si tenés algún secreto, contalo. Mirá que un romance en la política siempre garpa”.



A través de sus redes sociales, Netflix publicó un video donde se ve a Luli llamando del protagonista de la serie de The Politician, Payton, para ofrecerse como “asesora política de su campaña”.



“También es muy importante que te saques fotos donde se te vea humano y sensible con los demás. Es lo que hacen todos”, le aconseja, tirando también un palito a los políticos locales que también están en campaña para las Elecciones Presidenciales de octubre.

Your browser does not support the video element.

En otro de sus comentarios picantes de “Luli” recomienda: “Si querés conquistar a los indecisos tenés que ser honesto. O por lo menos aparentalo…”.

Noticias relacionadas

Finalmente, la rubia hace alusión a su expareja Martín Redrado, al advertir: “Tené cuidado con tu pareja, porque después se puede quedar con muy buena información. Te lo digo por experiencia”.

“Luli, sos lo mejor que me pudo pasar. Gracias”, le dice Payton a la conductora al final del video. Y ella le responde: “Haceme caso en todo, que yo soy la pitonisa de la política”.