Marcelo Tinelli se sorprendió por la actitud de un participante del "Súper Bailando 2019" que abandonó enojado el piso del programa antes del voto telefónico. El motivo de la furia fue no haber sido salvado por el jurado.

El conductor se dio cuenta mientras felicitaba a Lourdes Sánchez y Federico Bal por continuar en Showmatch cuando notó que "lamentablemente se fue Jorgito Moliniers. Quedan por un lado la Chipi y... bueno, se fue Jorgito Moliniers".



Tinelli admitió "no entiendo la actitud de Moliniers. Se fue corriendo como si tuviera ganas de ir al baño. Se fue. Salió corriendo. Sorprende. Vamos a tratar de convencerlo de que vuelva. a ver qué pasó. No tengo ni idea. No entiendo. ¿Estaba enojado?".

GENTILEZA CANAL 13

"No sé lo que pasó. No sé si tuvo que ir al baño. No lo sé", reconoció la Chipi, su compañera de baile.

Tinelli preguntó si "¿Se fue del edificio? Se fue para arriba, a los camarines. Perfecto. Debe estar enojado por la decisión del jurado de salvar a otra pareja y no salvarlos a ellos, pero bueno... Lo tendrá que hablar con su psicólogo. Vamos a ver ahora en este corte si lo podemos convencer para que esté acá".

"Nunca en el Bailando alguien se fue antes del voto telefónico", cerró.