Miles de personas, en su mayoría jóvenes, se congregaban en la parroquia de San Cayetano del barrio porteño de Liniers para iniciar al mediodía la caminata hacia el Santuario de la Virgen de Luján en la 45ta. edición de la Peregrinación Juvenil.

Noticias relacionadas

La imagen cabecera partirá a las 12, y la misa central será celebrada por el arzobispo de Buenos Aires, cardenal Mario Aurelio Poli, el domingo a las 7, frente a la basílica de Luján.



Por iniciativa de Juan Carr, padres de chicos desaparecidos se suman al millón de caminantes que en redes sociales comparten las imágenes de sus hijos. Sofía Herrera desapareció en 2008. Y María Cash, en 2011. “Hace falta recordar esas caras, levantar la cabeza y mirar alrededor. Pueden estar entre nosotros”, aseguró el líder de Red Solidaria.

Your browser does not support the video element.



"El sábado 28 se cumplió 11 años que buscamos a Sofía, seguimos pidiendo por ella y por todos los nenes desaparecidos", dijo María Elena Delgado, la mamá de Sofía Herrera.

"Debemos hacer visibles todos casos, hay muchos chicos que están desaparecidos cuyo caso no puede ser dado a conocer y necesitamos que se investigue lo que está pasando", agregó.

Juan Carr por su parte agregó: "Venimos con estas mamás para darle alcance con ellas y repartiendo fotos durante la peregrinación. Sabemos lo que significa que alguien vea algo que nos pueda ayudar, venimos acá para hacer un poco de ruido que podemos abrazar a estas familias".

"En Luján nos recibe la mamá de María Cash y el pedido es que durante la marcha se saquen una foto y la viralicen en las redes", cerró.