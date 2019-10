En medio de la marcha del "Sí, se puede" en Mendoza, el presidente Mauricio Macri ratificó este mediodía su postura contraria a la despenalización del aborto y aseguró que está "claramente, a favor de las dos vidas".



En el Parque O´Higgins, de la capital provincial, el mandatario comenzó a leer las banderas de los ciudadanos que fueron a apoyarlo, para mencionar los distintos lugares de los que provenían.



En medio de la lectura de los distintos carteles, el candidato de Juntos por el Cambio leyó un mensaje provida y ratificó su postura respecto a la interrupción voluntaria del embarazo.

"Claramente, a favor de las dos vidas, a favor de las dos vidas", manifestó el líder del PRO, ante lo cual recibió la ovación de un sector de la multitud mendocina.

"Queremos todos juntos cuidar la democracia, vivir en paz, creemos en la honestidad, queremos respetar al otro, queremos vivir en libertad, queremos construir y no destruir, queremos un futuro mejor para nuestros hijos y jamás bajamos lo brazos, y decimos no a la impunidad", añadió.