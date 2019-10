Mayra Mendoza y Verónica Magario en Quilmes, Canal 26

Verónica Magario y Mayra Mendoza hablaron con Canal 26 en medio de su recorrida por Quilmes, donde buscaron escuchar los reclamos de los comerciantes.

“Conversamos con diferentes comerciantes sobre la difícil situación que viven, el 20 % de los locales del centro de Quilmes han cerrado y la desocupación en este distrito cada vez es más fuerte. La verdad que esto nos tiene muy preocupados, la situación de nuestras Pymes y es necesario poner en marcha el desarrollo productivo, para volver a recuperar el consumo en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires y estos distritos tan grandes”, dijo la candidata a vice gobernadora de la Provincia y actual intendenta de La Matanza.

Luego, Magario respondió la pregunta de Federico Villar Bruno acerca de cómo trabajar en conjunto entre la intendencia, la Provincia y la Nación: “Es claro que no hubo intención. Cuando hay una gobernadora que sigue las mismas políticas que el presidente de la Nación, que es recesión, destruir trabajo genuino, que es cerrar industrias y sus intendentes también van en esa misma línea, obviamente ese círculo virtuoso que sufrimos los argentinos todos los días y el que nos cuentan los comerciantes y nuestras pymes. Cuando hay voluntad de, en vez de beneficiar a los bancos, las empresas energéticas, y poner ese dinero en el consumo, en el salario, ese círculo se da vuelta. No hubo decisión, no es más que eso”.

También la candidata a intendenta por Quilmes por el Frente de Todos se refirió a los pedidos de los vecinos de Quilmes durante las recorridas por el distrito: “Principalmente, la mayor demanda es el trabajo. La gente no quiere que le regalen nada, quiere tener un trabajo, comprar alimentos y servir una mesa con su familia. En el Conurbano, la mitad de la población está entre pobres e indigentes. Necesitamos escuchar a la gente para generar puestos de trabajo, una reactivación de la economía y una mejora del salario para que mejore la situación. También nos piden que no nos olvidemos luego de la campaña como hizo el actual gobierno. Queremos tener un gobierno presente que genere políticas para los bonaerenses y quilmeños y quilmeñas”.