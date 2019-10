Festejo de Diego Maradona y el plantel de Gimnasia tras triunfo ante Godoy Cruz

Gimnasia y Esgrima La Plata ganó por 4 a 2 ante Godoy Cruz en Mendoza y Diego Maradona logró así sus primeros tres puntos como director técnico del “Lobo”.

En conferencia de prensa, y dejando a un lado a los homenajes que suelen darle en cada partido, fue contundente: "Yo no quiero reconocimientos, quiero puntos".

“¡A seguir trabajando!”, escribió Diego en su cuenta de Instagram con una foto del equipo en el vestuario tras los festejos.

En el vestuario, y al son de sus jugadores mientras le vitoreaban y daban palmas, Maradona demostró ser un auténtico bailarín con unos movimientos sugerentes de cadera y un 'perreo' que de no estar en chándal seguiría siendo igual de inquietante.

También cantó junto al plantel al ritmo de “señores dejo todo, me voy a ver al Lobo”. Sin dudas, un Maradona auténtico en Mendoza.