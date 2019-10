Billie Eilish es el nuevo fenómeno y llega por primera vez a la Argentina. Durante las primeras horas del primer día de venta se agotaron los tickets para el show del 2 de junio en DIRECTV Arena y debió agregar una nueva función para el 3 de junio.



Billie nació en los Los Ángeles el 18 de diciembre de 2001, es una cantante y compositora estadounidense. Adquirió fama como artista cuando tenía 14 años con el sencillo "Ocean Eyes" que fue publicado en 2016 y se convirtió en un fenómeno viral.

Su primer álbum de estudio When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, fue publicado el 29 de marzo de 2019. Según datos de la RIAA, a lo largo de su carrera ha logrado dos canciones con Disco de Platino («Ocean Eyes» y «Lovely», esta última con Khalid) y siete sencillos con Disco de Oro.



Billie empezó a cantar en el coro de su escuela a los 9 años y luego en la banda adolescente de su hermano Finneas.

Esa alianza musical sería crucial, ya que perdura al día de hoy y es la responsable de varios de los éxitos más conocidos de Billie Eilish (su definitivo nombre artístico), como Ocean eyes, Lovely y el mega hit Bad guy.



A los 13 años, fue diagnosticada con el síndrome de Tourette, lo que le suele producir varios tics repentinos, tanto de movimiento como de habla que, según reveló frente a Ellen DeGeneres, ya aprendió a dominar casi por completo.

Es vegana y, al igual que su coetánea Greta Thunberg, quiere cambiar de raíz el panorama ambiental actual.