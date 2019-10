En la semana se conoció que Corte Suprema dejó firme una sentencia de Cámara a favor de un jubilado y lo liberó definitivamente de pagar impuesto a las Ganancias, en una decisión que abrió una discusión entre jueces y abogados previsionalistas, que no concluyen si el máximo tribunal convalidó o amplió el criterio de "vulnerabilidad" que había definido en marzo pasado, cuando sentó la jurisprudencia.

El máximo tribunal decidió convalidar un fallo de la Sala 2 de la Cámara de la Seguridad Social, conocido como caso Carderale. El defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, habló con Eduardo Serenellini en CANAL 26 y dio su veredicto sobre el tema.





"El fallo de la Corte lo venimos hablando hace un tiempo, hay una ley que dicta que a partir de seis haberes mínimos se le descuenta ganancia", comentó.



"A su vez otro tema son los retroactivos de los juicios que a veces duran décadas, se acumulan y cuando deben cobrar el propio Estado que genera el juicio le cobra el 35% por Impuesto a las Ganancias", agregó.

Sobre el fallo, manifestó: "Lo que nos dice el sentido común es lo que termina de reconocer la Corte en el fallo, que es el caso Carderarle. En ese caso la Cámara había dicho que la jubilación no es una renta y por lo tanto no da ganancia y si no me cobraron el impuesto en mi vida activa sobre el salario es porque no correspondía y si me cobran ahora, siendo el haber jubilatorio un salario diferido, en realidad me están sancionando por algo que no está en la ley. Por esto la Corte lo entiende como inconstitucional".



"Ahora se necesita que el Poder Legislativo, perezoso al momento de tratar con temas de jubilados, dicte un fallo para todos los que padecen la misma situación. Esperemos que el Ejecutivo que nunca ha sido rápido o ha tenido sensibilidad, pueda hacerlo", sentenció.

"El 82% que se está anunciando tiene que ver con el reclamo histórico de jubilados que dice que necesitaban cobrar 82 pesos por cada 100 pesos que ganaba en la actividad. Con el tiempo se fue distorcionando y en una sesión del Congreso se votó que iba a haber un segmento de jubilados que iban a cobrar un 82% sobre el salario mínimo, vital y móvil", agregó.

"Dicha normal que le llega a un millón de jubilados, lo que hace es que en octubre y noviembre cobren alrededor de 900 pesos más y lo de manera temporaria porque en diciembre, cuando se aplique la fórmula de ley de movilidad van a quedar en el mismo nivel que aquellos que reciben el reajuste por ley de movilidad. Es decir, no cubren un tercio de sus necesidades", aseveró.

"En pocas horas vamos a dar a conocer nuevas canasta de jubilados que sorprenderá por la brecha que se hable en términos históricos que no es problema de una sola administración", cerró.