La modelo y conductora, Ivana Nadal, continúa deslumbrando a sus seguidores con postales de su viaje a las playas de Arraial do Cabo, en Brasil.



En las últimas horas, la conductora se mostró muy sensual posando sobre una piedra y con el mar de fondo. La postal en cuestión cosechó más de 35 mil “Me gusta”.

El jueves, Ivana se había mostrado con una bikini fucsia, el pelo atado y lentes de sol, y escribió: “Aloha babe”. La publicación cosechó más de 76 mil “me gusta” en la primera hora.

La conductora había anunciado a través de stories que estaría de viaje para visitar a unos amigos.

Ver esta publicación en Instagram 🍭 Una publicación compartida por Ivana Nadal (@ivinadal) el 6 de Oct de 2019 a las 8:01 PDT



Hace unos días mostró como continúa con sus sesiones de ejercicios desde la playa. "Obvio que se entrena" escribió junto al material donde se pudo ver como corre, hace sentadillas y otro tipo de ejercicios para esculpir su cuerpo.