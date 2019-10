Hugo López Carribero, estuvo en CANAL 26

El abobado penalista, Hugo López Carribero, estuvo en CANAL 26 dialogando con Eduardo Serenellini y opinó sobre un debate latente en nuestra sociedad: la cárcel, ¿sirve para resocializar a los delincuentes?

Respecto a sentir empatía con quien es delincuente, manifestó : "Habitualmente construyo un vínculo de amistad con mi defendido y cuando enfrenta una causa judicial yo digo que defiendo acusaciones y no personas. Una acusación que tiene tres características: modo, tiempo y lugar. Si esa persona no cometió ese delito entonces es inocente".

"Los delincuentes bravos deben recibir tratamiento penitenciario, lo que sucede es que ahí la gente dice que no le importa cómo son tratados. El tema está en que 9 de 10 de ellos van a salir en libertad y el Estado debe hacerse cargo de que esa persona se reinserte mejor", agregó.

"Son muy pocas las personas que logran resocializarse, las que lo logran es por voluntad propia. El servicio penitenciario tiene pocas herramientas para hacerlo. El estudio, la formación, el deporte es indispensable en este sistema, pero no se logra. Hay abusos de todo tipo que ayudan a que la persona salga mucho peor", opinó.

"En cuanto a la autoridad familiar, se observa que el delincuente llega al delito porque requiere de un atajo al éxito. El delincuente quiere todo pronto, no posee valores. Es difícil que el Estado proporcione esos valores pero sí podría hacerlo mucho mejor", dijo.

"Hay muchas personas que son reiterantes en el delito y el Estado no da una solución. Cuando hablo del Estado hablo en todo su conjunto a través de leyes penitenciarias y fundamentalmente de su aplicación", manifestó.

"Yo como ciudadano pago impuesto y le doy al Estado un delincuente para que me devuelva una persona mejor y sucede que me lo devuelve peor", cerró.