Alberto Fernández, candidato presidencial del Frente de Todos

Alberto Fernández volvió a hacer referencia a los Bienes Personales y adelantó que podría haber un nuevo impuesto con le objetivo de combatir el déficit.

“Tenemos que ver cómo nosotros mejoramos las cuentas, tal vez con un nuevo cambio impositivo a través de aplicar impuesto a los bienes personales y así se consiguen los tres puntos de superávit que tuvo Uruguay en su momento", explicó el candidato presidencial del Frente de Todos, durante una entrevista por Radio Con Vos.

En ese marco, aclaró que cuando habló de “salida a la uruguaya” se refería a que era un “reperfilamiento en términos postmodernos”, es decir, “una nueva forma de default”.

Noticias relacionadas

“Uruguay cuando entró en ese terreno tenía un déficit de alrededor de dos puntos, igual que la Argentina. Igual que la Argentina, su superávit lo consiguió haciendo una modificación en el sistema impositivo aplicando el impuesto a los bienes personales. Las similitudes son muchas. Es cierto que Uruguay hizo ajuste pero más ajuste que el de Macri no existe”, agregó.

“Una característica que tiene la Argentina es que ejerce mucha presión sobre las sociedades y muy baja presión sobre las personas físicas. Estoy hablando en términos impositivos. Este es un tema que hay que revisarlo. Evidentemente lo que estoy diciendo es un perogrullo: lo saben todos y lo ven todos”, detalló.

“Algún cambio impositivo puede ser que haya que hacer, pero no para poner más presión sobre los que ya pagan sino para sumar a otros y aliviar presión sobre los que ya pagan. Yo también creo que las las PYMES merecen un trato diferente respecto al de las grandes empresas, pero también advierto que eso dentro de un contexto que pretendamos. En este contexto tenemos un déficit fiscal de cerca de 7 puntos. No es fácil hacer estas cosas sin castigar más al sector fiscal, pero bueno yo estoy seguro de que estamos todos encaminados y que tenemos que caminar hacia ese lugar”, declaró.

En el marco de la entrevista, también hizo referencia a su plan para combatir el hambre: “Lo que yo estoy proponiéndoles a los argentinos es casi un acto de campaña, es un acto de convocatoria social. La idea es tratar de que los Argentinos tenemos que llevar adelante una pelea para terminar con el hambre en la Argentina. Es una lucha que no es fácil, que es difícil, pero que hay que ver cómo la organizamos. Me parece que en el Siglo 21, en un país que se jacta de tener la capacidad de generar alimentos para 400 millones de personas, no es razonable que no podamos alimentar a 15 millones de personas que están en situación de pobreza”.

“Espero que hagamos entre todos un país que pelee contra el hambre, que pelee para que los argentinos no padezcan trastornos alimentarios. Y creo que todos sienten la necesidad de que lo hagamos. Todos coinciden en que no puede ser que esto nos pase como sociedad", añadió.