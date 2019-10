Soledad Fandiño, Instagram

A sus 37 años, Soledad Fandiño se encuentra atravesando uno de sus mejores momentos tanto a nivel laboral como personal.

La actriz y modelo, que triunfa en la novela "Argentina, tierra de amor y venganza", se tomó unos días para descansar y disfrutar de las paradisíacas playas de Miami desde donde comparte casi a diario contenido con sus seguidores.

Si bien la modelo y actriz acostumbra a utilizar sus redes sociales para mostrar sus looks, su familia o sus proyectos laborales en esta ocasión decidió compartir una video en bikini donde muestra su escultural figura en las playas de Miami Beach, Florida.

Con anteojos de sol y un conjunto fluor amarillo de dos piezas, la rubia revolucionó las redes sociales donde no para de recibir halagos. Mirá!