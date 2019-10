Integrantes de un grupo folclórico sufrieron heridas luego de que se les cayera en la cabeza parte de la estructura del escenario donde brindaban un show en la localidad jujeña de El Talar. IMÁGENES SENSIBLES.



Las imágenes fueron tomadas de la transmisión oficial de las fiestas patronales de El Talar y allí se puede ver cuando la estructura se viene hacia adelante y golpea en la parte trasera de la cabeza de Iván Luna, el cantante del grupo " Los Criollos" quien termina en el suelo y logró no ser aplastado debajo de los hierros.

El otro integrante de la banda que fue alcanzado por la estructura fue José Luis Villán. Los músicos debieron ser traslados a un hospital local tras los golpes.



"En estos momentos sólo pedirles paciencia estamos en el Pablo Soria haciendo una tomografía y esperando que dicen los médicos no podemos decir más nada espero sepan comprender agradecidos de corazón su preocupación las imágenes hablan por si solas Dios es grande", escribió Villán en su cuenta de Facebook.

Los Criollos es una banda folclórica jujeña que se formó en el año 2005 y que, con el paso de los años, fue trascendiendo las fronteras de la provincia norteña para hacerse conocidos en diferentes puntos del país.