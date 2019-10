Eva De Dominici se convirtió en madre de su primer hijo a tan solo unas semanas de anunciar la feliz noticia en la tapa de una reconocida revista.

El niño nació en la tarde del domingo y es fruto de la relación de la actriz con Eduardo Cruz, hermano de la actriz internacional, Penélope Cruz.



Aunque intentó mantener la noticia de su embarazo en reserva hasta último momento, hace algunas semanas no lo pudo esconder más y ahora, según confirmó el periodista Ángel de Brito, la actriz se convirtió en madre primeriza.

“Di la primicia del embarazo, y ahora de la maternidad. Tia @MenchacaOficial”, escribió en su cuenta de Twitter el conductor de “Los Ángeles de la Mañana” intentado mencionar en realidad a la actriz española.

Di la primicia del embarazo, y ahora de la maternidad. Tia @MenchacaOficial pic.twitter.com/RTBnEiK7Ee — Angel 💚 (@AngeldebritoOk) October 7, 2019



“Elegir atravesar este proceso con el más bajo perfil, alejada de todo y refugiada en Edu, me dio felicidad. Me permitió descubrirme en silencio. Como una nueva mujer, más fuerte… ¡mamá!”, dijo entonces, embarazada de unos ocho meses.

“Fue una decisión charlada y madurada en pareja. Edu es reservado al extremo. Y a mí me gustan los hombres así. Reconozco que algo de esa timidez, de esa discreción, me seduce por completo”, agregó sobre su pareja, el hermano de las actrices Penélope y Mónica Cruz.