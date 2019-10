El club de rugby de San Isidro (SIC) se coronó campeón del torneo Top 12 de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA) y para celebrarlo realizaron una fiesta que terminó con un repudiable hecho. IMÁGENES SENSIBLES.



Ya en horas de la madrugada, un grupo de rugbiers golpeó salvajemente a un indigente que se encontraba en la zona y todo quedó grabado en un video que con el correr de las horas se hizo viral.

En la filmación se ve como el rugbier le propicia un tackle, deja en el piso y forcejea mientras ambos están abatidos. El hombre se defiende como puede hasta que, una vez más, es abatido por otro de los presentes que lo ataca desde atrás.



El video apareció al día siguiente de la fiesta y recibió el repudio de miles de usuarios en las redes sociales.

Este episodio se suma a otro que ocurrió hace algún tiempo atrás con rugbiers mendocinos como protagonistas, el grupo fue denunciado por abuso aunque no encontraron pruebas para detenerlos. Según la denuncia de la joven, el hecho se habría producido en 2016 durante una fiesta privada.