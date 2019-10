Jorge Lanata fue internado nuevamente en la Fundación Favaloro. El periodista fue trasladado en ambulancia desde su casa hasta el centro médico el viernes por la tarde.

La internación del periodista fue una decisión ya programada por los médicos que lo atienden, como parte del tratamiento que está realizando por sus problemas de salud. Los profesionales quieren seguir de cerca sus dolores en la espalda, que aún persisten tras las caídas que ha tenido recientemente.

La Fundación Favaloro emitió un parte médico sobre Lanata el jueves pasado, que reza: “Ha presentado una evolución estable de su trasplante renal, pero requiere de un abordaje enérgico y multidisciplinario de sus enfermedades asociadas por lo que se ha recomendado un tratamiento intensivo de su obesidad y diabetes que requiere de una reducción temporaria, pero significativa, de su actividad laboral”.

📄 Compartimos el comunicado del paciente Jorge E. Lanata. pic.twitter.com/quIRYQOlzs — Fundación Favaloro (@FundFavaloro) 3 de octubre de 2019



Por ese motivo, el periodista publicó un video en el que comunicó que dejará de conducir sus programas hasta el 2020 para priorizar su salud. De esta manera, dejan de salir al aire Periodismo Para Todos (El Trece), Hora 25 (TN), y en el ciclo Lanata sin filtro (radio Mitre) asumirá la conducción Diego Leuco.

En la grabación, se dirigió a sus seguidores, quienes, según sus palabras, le recomiendan parar de trabajar para dedicarse a su salud: “Les voy a hacer caso, me voy a cuidar, voy a tomarme unos meses y el año que viene vuelvo a aparecer acá por la pantalla de El Trece, por esta bati pantalla, en este bati canal. Pero ahora paro, porque tengo que hacerlo, y aparte tengo que hacerles caso. Gracias”.