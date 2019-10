Verónica Lozano, y Jorge "Corcho" Rodríguez tienen a su hijita llamada Antonia. La pequeña se enteró de que su padre estuvo de novio con una de las divas máximas de la televisión: Susana Giménez, y allí reaccionó.

La niña googleó el nombre de su mamá y el de su papá. Y aunque obtuvo un montón de resultados, hubo uno que le llamó la atención. Ni bien Antonia leyó que su padre había estado de novio con Susana, fue a buscar a su mamá para hacerle mil preguntas. Y auténtica, le hizo a la conductora un divertido comentario que, fiel a su estilo, Verónica Lozano compartió vía Twitter.

Antonia me busca en wikipedia, lee : “Verónica en pareja con Corcho R , ex de Susana Giménez” y me grita : “ Susana podría haber sido mi mamá ,y entonces sería rubia “ !!! 🙄😂❣️

