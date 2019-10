FERNÁNDEZ PRESENTANDO EL PLAN EN AGRONOMIA, AGENCIA NA

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, presentó un plan para combatir el hambre en el país y le reclamó a la dirigencia política olvidarse de "las diferencias" para pensar "en los que la están padeciendo".



"Esta propuesta no es de campaña, es una propuesta de la Argentina que podemos empezar a materializar hoy. Está claro que si llego a ser electo me voy a poner al frente de la campaña contra el hambre, pero si no fuera así, quiero que todos quedemos comprometidos a avanzar con esto", señaló el líder opositor.



Al encabezar un acto frente a sindicalistas, empresarios, intelectuales y referentes de movimientos sociales, Fernández señaló que "los pobres son los más débiles, los más olvidados".

Los ejes del plan son "mejorar la alimentación y la nutrición", "bajar el precio de los alimentos", "crear empleos", "implementar un sistema de alimentación sustentable y sostenible desde la producción hasta el consumo", entre otros.

Los puntos más destacados:

Creación de un Consejo Federal formado por universidades, sindicatos y organizaciones sociales.

Promoción de canales de comercialización de alimentos y economía social.

Acceso a la Canasta Básica de Alimentos, donde se propone que "Precios Cuidados" tenga estatus de ley y además promueve la puesta en marcha de una nueva lista alimentaria con productos "saludables" mediante la creación de "una gran red de círculos de productores locales y consumidores para comprar a precios baratos frutas, verduras, lácteos y carnes".

Creación de un Consejo Federal "Argentina sin Hambre", que se propone como un "espacio institucional de articulación entre el Estado Nacional, junto a los estados provinciales y municipales", formado por "universidades, sindicatos, cámaras empresariales, iglesias, organizaciones sociales y actores locales".

Devolución del IVA (Impuesto al Valor Agregado) a familias en situación de vulnerabilidad

Reducción de los precios de los productos saludables.

Sanción de una ley de Góndolas "para garantizar variedad de marcas en los productos alimenticios y mayor competencia".

Conformación de una figura colectiva de cooperativa de la agricultura familiar, con un régimen especial impositivo, para promover la comercialización conjunta y a escala.

Creación de un Programa Nacional de Seguridad Alimentaria que incluye "alimentos frescos como frutas, verduras, carnes y lácteos en las políticas públicas de alimentación y nutrición compradas por parte del Estado a los sectores de la economía social y popular".

Creación de "Fondo Federal de Alimentación y Nutrición sobre un la base de un porcentaje del presupuesto nacional".