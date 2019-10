Luciano Castro y Sabrina Rojas

Sabrina Rojas rompió el silencio luego de que se hicieran públicas las fotos íntimas de Luciano Castro y explicó que ambos estaban "esperando que se filtrara este material".

"Quiero decir por qué estoy yo acá y no Luciano: porque somos un equipo y, en un equipo, a los jugadores los mandás donde mejor se mueven. De los dos, soy yo la que me muevo mejor en este ambiente. Me quiso acompañar y le dije que no. Las fotos no son mías, pero soy parte y me pegó", comenzó Rojas.

"Estábamos esperando que se filtraran estas fotos. Él tenía más fe que yo de que esto no sucediera. Esto es parte del verano y es parte de nuestra separación. Se las sacó en el lugar donde estaba durmiendo: en ese tiempo dormíamos bajo el mismo techo pero en habitaciones distintas. Pasamos tres meses distanciados. En ese tiempo cada uno hizo de su cul... un pit... Evidentemente yo me moví con gente más confiable", continuó en diálogo con Intrusos.

"Es un pibe que vivió su libertad como se le cantó. No quiero entrar en detalles sino simplemente ponerlos en situación. Me quiero guardar porque iniciamos acciones civiles y penales para que se baje todo de Internet. Queremos saber quién es el responsable de difundir las fotos", agregó.

Sobre cómo vivieron estos días, explicó que "Luciano prefirió no leer nada, yo quise estar cien por ciento informada".

"Nos contamos todo, por eso yo sabía que las fotos en algún momento se iban a filtrar. Yo también chonguié como loca, se le conté y se la bancó como un rey. Si no lo hubiera hecho sería un machirulo. ¿Si nos sirvió? Claro. Mejoramos un montón como pareja. Nos entendimos mucho más, nos valoramos mucho más. La separación nos hizo recordar que nos amábamos", finalizó.