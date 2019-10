Manifestantes en las calles de Ecuador, REUTERS

Una nueva jornada de marchas y protestas se desarrolló este lunes en lo que fue el quinto día de reclamos contra las medidas de ajuste de Lenín Moreno.

Las protestas se mantienen pese a que en el país rige el estado de excepción, decretado por Moreno el mismo día que iniciaron las movilizaciones populares, que incrementó el número de efectivos en las calles.

Según el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, se han dispuesto 24.000 militares y 5.000 reservistas para garantizar el orden; además de los policías.



Al final de la tarde de este lunes, miles de personas, agrupados en los movimientos indígenas de la región Sierra del país, ingresaron a Quito, por el sur de la ciudad, y se dirigieron al centro.

Noticias relacionadas

Este grupo es el primer contingente que responde al llamado de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), que convocó a una huelga general, con concentración en Quito, para el próximo miércoles 9 de octubre.

Your browser does not support the video element.

Mientras tanto, en las calles el caos no cesa y se viven horas de tensión en medio de una batalla campal.