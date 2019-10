Los bancos perdieron US$ 9.250 millones en depósitos durante septiembre, ya que bajaron de US$ 30.630 millones a fines de agosto a US$ 21.380 millones, según el informe monetario difundido por el Banco Central.



Al cumplirse un mes desde que se impuso el control de cambios el informe del BCRA señala que los depósitos en dólares "finalizaron septiembre en un nivel de US$ 21.380 millones, tras alcanzar tasas de caída superiores al 3% diario durante los últimos días de agosto y los primeros días de septiembre".



El informe de la entidad agrega que "el retiro de depósitos en dólares se redujo a valores diarios cercanos al 0,4% del stock hacia finales de septiembre".



El BCRA señaló que los préstamos en pesos al sector privado aceleraron su ritmo de expansión y la liquidez de los bancos en dólares "se mantuvo en niveles elevados".



Las entidades financieras "atendieron el retiro de depósitos en dólares principalmente con saldos en cuentas corrientes que mantenían en el BCRA y con el cobro de parte de los préstamos en dólares".



"La liquidez bancaria en dólares se mantuvo en niveles elevados, al promediar el 50,6% de los depósitos en esta moneda, con una mayor proporción de efectivo que en meses previos", señaló el BCRA.



Noticias relacionadas

El informe detalla que, en septiembre​, el saldo promedio mensual de los depósitos en pesos del sector privado "se mantuvo casi sin cambios respecto al mes previo en términos nominales".



Las colocaciones en cuentas corrientes, el denominado dinero transaccional, a un ritmo promedio de 4,8% ajustados por la variación del promedio de precios al consumidor; y 6,1% en el equivalente en dólares, a unos US$ 42.344 millones, a la paridad cambiaria media del mes de 56,56 pesos.



El informe de septiembre detalla que los préstamos en pesos al sector privado "aceleraron su ritmo de expansión, presentando un aumento mensual de 2,4% en términos nominales, en las líneas destinadas principalmente a las empresas fueron las que más crecieron".



Agrega que el saldo promedio mensual de los depósitos en pesos del sector privado "se mantuvo casi sin cambios respecto al mes previo en términos nominales.



"Su estabilidad fue el resultado de un aumento de los depósitos a la vista (8,4% nominal; 9,1% nominal desestacionalizado), compensado por una caída de las colocaciones a plazo (-5,6% nominal; -5,3% nominal desestacionalizado)" agrega el informe monetario.



Al analizar la evolución de los plazos fijos en los bancos el informe señala "habían caído durante agosto, pero se estabilizaron en septiembre".



"Influyó en esta dinámica el comportamiento de los Fondos Comunes de Inversión (FCI), en especial los FCI de money market, que revirtieron la caída patrimonial observada en agosto", señaló por último el informe del BCRA.