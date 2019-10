ANUNCIO DE GANADORES, REUTERS

Los científicos James Peebles, Michel Mayor y Didier Queloz ganaron el Premio Nobel de Física 2019 por su trabajo en astronomía, informó el martes el instituto que entrega el galardón.

Peebles recibió la mitad del premio, mientras que Mayor y Queloz compartieron la otra mitad.

"Los galardonados de este año han transformado nuestras ideas sobre el cosmos", dijo la Real Academia de Ciencias de Suecia al otorgar el premio de 9 millones de coronas suecas (910.000 dólares).

"Si bien los descubrimientos teóricos de James Peebles contribuyeron a nuestra comprensión de cómo evolucionó el universo después del 'Big Bang', Michel Mayor y Didier Queloz exploraron nuestros vecindarios cósmicos en búsqueda de planetas desconocidos. Sus descubrimientos han cambiado para siempre nuestras concepciones del mundo".

BREAKING NEWS:

The 2019 #NobelPrize in Physics has been awarded with one half to James Peebles “for theoretical discoveries in physical cosmology” and the other half jointly to Michel Mayor and Didier Queloz “for the discovery of an exoplanet orbiting a solar-type star.” pic.twitter.com/BwwMTwtRFv