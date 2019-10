La Sala V de la Cámara del Crimen comienza a tratar en una audiencia oral, la apelación que el periodista Eugenio Veppo presentó a su procesamiento con prisión preventiva por haber atropellado y matado a una inspectora de tránsito y herido de gravedad a otro hace un mes en el barrio de Palermo, informaron fuentes judiciales.

En la audiencia, que está prevista para las 9.20 en la sede de la Cámara, en Viamonte 1147, la defensa y la fiscalía plantearán sus fundamentos a los jueces Hernán Martín López, Rodolfo Pociello Argerich y Ricardo Matías Pinto.

Voceros judiciales anticiparon que a más tardar el viernes estos camaristas darán a conocer si confirman o no la medida que había dictado la jueza Yamile Bernan o si modifican la situación del imputado, que permanece detenido en el Hospital Central Penitenciario (HCP) del penal federal de Ezeiza.

Veppo no pidió ser trasladado a la Cámara, y será representado por su defensor oficial, que lo asiste desde la renuncia de su abogado particular, José Luis Ferrari, y pidió el cambio de carátula a "homicidio culposo", un delito excarcelable.

La jueza Bernan, que al momento del hecho estaba a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 13, procesó al periodista por "homicidio simple con dolo eventual y lesiones gravísimas", delitos por los que podría recibir una condena de 8 a 25 años de prisión.

Ante el pedido de Veppo, familiares de la víctima fatal, Cinthia Yanet Choque (28), convocaron a una marcha que se realizará hoy a las 11 en el obelisco, donde estarán acompañados por integrantes de la asociación civil Madres del Dolor, para rechazar el posible cambio en la imputación y su eventual excarcelación.

"Que la Justicia no retroceda, que Veppo continúe preso y se sostenga la carátula. ¡Cinthia jamás estuvo sola, y mucho menos ahora!", reza un comunicado que la familia hizo circular por las redes sociales y WhatsApp de cara a la movilización.

El hecho ocurrió a las 3.35 del 8 de septiembre, en avenida Figueroa Alcorta, metros antes de su intersección de la calle Tagle, donde Choque y su compañero Santiago Siciliano (30), realizaban un control vehicular y fueron atropellados por un Volkswagen Passat azul que conducía el imputado.

Un peritaje realizado por la Policía de la Ciudad con las imágenes de las cámaras de seguridad, determinó que Veppo circulaba a 132 kilómetros por hora en la cuadra previa al accidente y a 128 kilómetros por hora al impactar contra las víctimas, lo que sobrepasaba en más de 60 kilómetros por hora la velocidad permitida en ese tramo de la avenida Figueroa Alcorta, que es de 70.

La jueza consideró que Veppo conducía "zigzagueando temerariamente", actuó con "absoluto desprecio", debió representarse que así "generaba un peligro" y además "se dio a la fuga sin intentar socorrer a las víctimas".

Como consecuencia del impacto, Choque murió en forma instantánea mientras que Siciliano fue trasladado al Hospital Fernández, donde permaneció en un coma farmacológico inducido hasta que despertó diez días después, aunque aún sigue internado.

Tras atropellar a las víctimas, el conductor se escapó y abandonó el auto a pocas cuadras, en Silvio Ruggieri al 2800, desde donde caminó junto a los dos amigos que viajaban con él en el auto -un hombre y una mujer-, y se tomaron un taxi hacia su domicilio en Belgrano.

Al ser indagado, el periodista que trabajó en Ideas del Sur, Radio 10, C5N y Canal 13 pero actualmente lo hacía como asesor en el registro de violadores que depende del Ministerio de Justicia de la Nación, admitió que impactó contra "algo", pero aseguró que no detuvo su marcha por "los nervios" y porque entró en "estado de shock".