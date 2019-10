FLOR VIGNA Y FACU MAZZEI EN EL BAILANDO, FOTO @LAFLIA_OK

El Bailando inició la semana con un nuevo ritmo, una de las primeras parejas en pasar por la pista fue la Flor Vigna y Facu Mazzei. En la previa, se dio un divertido ida y vuelta que terminó con la revelación de los segundos nombres de participantes y miembros del jurados.



"Yo me llamo Marcelo Hugo Tinelli", dijo Marcelo Tinelli a la espera de que Vigna reveleve el suyo. "Yo no quiero ofender a la gente que se llama como yo de segundo nombre", comenzó diciendo. Y lanzó: "El mío es Yani, la Yani". Y Mati Napp agregó: "El mío es Guillermo".

Mazzei, compañero de Vigna, se negó al principio aunque terminó revelando. “Es horrible... Bueno, llegó el momento, Facundo Norberto”, contó y explicó que se lo pusieron en honor a su bisabuelo.

Los bailarines no fueron los únicos interrogados, también les tocó a miembros del jurado. Marcelo Polino manfiestó: "A mí me encanta el mío, yo soy Marcelo Alejandro. "Yo me llamo María Florencia Peña", contó Peña. "Yo me llamo Ana Carolina Ardohain”, reveló Pampita. Y Ángel de Brito cerró: "Mi segundo nombre es Alberto".

Tinelli también quiso saber los nombres completos de los integrantes del BAR. Flavio Ariel Mendoza y Laura Cecilia Fidalgo. Cuando fue el turno de Pachano todo el estudio estalló en una carcajada: "El mío es Aníbal Ernesto Pachano. Ernesto, ¿qué es esto? Tendría que haber sido más guarango, Ernesto, ¿qué carajo es esto?”.