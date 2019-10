Dos personas fueron asesinadas hoy y un hombre de unos 80 años resultó herido de gravedad durante una violenta toma de rehenes que se desató en un vivero de la localidad bonaerense de Rafael Calzada, en donde ingresaron al menos tres delincuentes.



Según trascendió, los delincuentes ingresaron este martes por la mañana al vivero alrededor de las 11:00 y después de unas dos horas de negociación con el Grupo Halcón, uno de ellos se entregó, mientras que los otros lograron escaparse.



El hecho ocurrió en Illia y Altamira, de la localidad de Rafael Calzada, partido de Almirante Brown, y los investigadores sospechaban que uno de las víctimas fatales, que era empleado del vivero, habría actuado como entregador.



Se sospecha que el empleado le habría dicho a los delincuentes que en el lugar había una importante cantidad de dinero, pero cuando estos llegaron al vivero, el botín no era tal.

La Policía buscaba intensamente a los dos prófugos en la zona.



Las víctimas fatales resultaron ser el empleado y el dueño del vivero, mientras que la persona herida de gravedad, sería familiar del dueño.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas